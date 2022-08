ARCHIV - Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, lächelt. Foto: Daniel Karmann/dpa FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Energiekrise Landesregierung will Energieverbrauch drastisch senken Von dpa | 01.08.2022, 09:34 Uhr

Angesichts der Gasknappheit will die Landesregierung den Energieverbrauch in den rund 2800 Gebäuden des Landes in Niedersachsen für den Herbst und Winter deutlich senken. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) habe diesbezüglich einen Vier-Punkte-Plan vorgelegt, sagte ein Ministeriumssprecher der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag): „Darin sind Maßnahmen benannt, die nicht nur das Klima schützen sollen, sondern die auch geeignet sind, mittelfristig den Energieverbrauch der Landesliegenschaften zu reduzieren.“ Dazu gehöre die energetische Sanierung von Gebäuden und eine bessere Nutzung von Flächen.