Bauministerium Landesregierung macht Scheunenfeste wieder unkomplizierter Von dpa | 10.06.2022, 16:10 Uhr

Die niedersächsische Landesregierung nimmt die strengeren Auflagen für Scheunenfeste zurück. „Wir wollen, dass Scheunenfeste stattfinden und vor allem auch wie bisher genehmigt werden können“, sagte Bauminister Olaf Lies (SPD) am Freitag in Hannover. Er kündigte für kommende Woche einen Erlass an, um Rechtsicherheit für die Kommunen zu schaffen. Im Landkreis Grafschaft Bentheim beispielsweise hatte die Landjugend zuletzt Probleme gehabt, traditionelle Scheunenfeste genehmigt zu bekommen.