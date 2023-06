Landtag Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Landesregierung arbeitet an Vorlage von Russland-Akten Von dpa | 23.06.2023, 11:52 Uhr

Niedersachsens Landesregierung arbeitet an der von der CDU beantragten Aktenvorlage zu Verbindungen nach Russland. Die Regierung sei bestrebt dem Kabinett sobald wie möglich eine erste Tranche der Akten zur Freigabe und Weiterleitung an den Landtag vorzulegen, teilte eine Regierungssprecherin am Freitag auf Anfrage mit. Dies solle deutlich vor dem von der CDU gesetzten Zeitpunkt geschehen.