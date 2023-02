FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Landesrechtliche Corona-Schutzmaßnahmen fallen Von dpa | 28.02.2023, 13:25 Uhr

Niedersachsen hebt seine Corona-Verordnung von Mittwoch an auf. Damit entfallen die landesrechtlich geregelten Corona-Schutzmaßnahmen, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Einzig die vom Bund per Infektionsschutzgesetz auferlegte FFP2-Maskenpflicht für Besucher von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie Patienten in Arztpraxen und medizinischen und therapeutischen Einrichtungen soll bis zum Auslaufen am 7. April weiterhin gelten.