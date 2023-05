FDP Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Bürgerschaftswahl Landesparteitag: FDP lehnt Bevormundung der Bürger ab Von dpa | 07.05.2023, 14:57 Uhr

Eine Woche vor der Bürgerschaftswahl in Bremen hat sich die FDP in einem Wahlaufruf gegen Bevormundung und „Gängelung“ der Menschen ausgesprochen. Das beschlossen die Delegierten auf einem Landesparteitag, wie der Landesverband am Sonntag mitteilte. „Wir lehnen eine Politik der Bevormundung und des Misstrauens gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ab“, sagte der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der FDP Bremen, Thore Schäck. „Die Gängelung der Autofahrerinnen und Autofahrer muss ein Ende haben“, ebenso die weitere Abwanderung von Unternehmen. Er kündigte an, die FDP werde in Bremen „keiner „grünen“ Koalition ins Rathaus helfen“.