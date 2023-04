Landesgartenschau in Bad Gandersheim Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Ausstellung Freibad, Blumen, Gartentrends - Landesgartenschau eröffnet Von dpa | 14.04.2023, 16:31 Uhr

Rund ein Jahr länger als geplant mussten Garteninteressierte auf die Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Gandersheim warten. Am Freitag öffnete die Ausstellung nun ihre Tore. Was Besucher erwarten können.