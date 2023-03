Wald Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Forstwirtschaft Landesforsten wollen 5,5 Millionen Bäume pflanzen Von dpa | 17.03.2023, 16:15 Uhr

In den Wäldern des Landes Niedersachsen sollen in den kommenden Monaten 5,5 Millionen Bäume gepflanzt werden. Bis Ende April sollen die Setzlinge unter anderem auf Freiflächen gepflanzt werden, die durch Borkenkäferbefall und Sturmschäden in den vergangenen Jahren entstanden sind, wie die Niedersächsischen Landesforsten am Freitag mitteilten. Zudem sollen Nadelholzwälder im Flachland mit neuen Laubbäumen weiter zu Mischwäldern entwickelt werden, die robuster gegenüber der Klimaerwärmung sind.