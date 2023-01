Gefahr von Astbruch im Wald Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Landesforsten warnen: Wald bei stürmischen Böen meiden Von dpa | 13.01.2023, 10:43 Uhr

Angesichts des erwartet stürmischen Wetters am Wochenende wird vor den Gefahren im Wald gewarnt. „Wen es trotz des regnerischen Wetters am Wochenende vor die Tür zieht, sollte Waldgebiete vor allem in den höheren Lagen von Harz und Solling meiden“, sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten am Freitag.