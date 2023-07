Englischlehrerin Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Lehrkräftemangel Landeselternrat fordert Generalüberholung des Schulsystems Von dpa | 12.07.2023, 15:27 Uhr | Update vor 7 Min.

Der Landeselternrat beklagt den Mangel an Lehrkräften in Niedersachsen und fordert eine Generalüberholung des Schulsystems. „Überall fehlt es an Lehrkräften und interessiertem Nachwuchs. Insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik besteht akuter Bedarf“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Es gebe viel zu wenige Studienabgänger, um dem Förderbedarf an den Schulen gerecht zu werden.