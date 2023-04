Landesbischof Meister Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild up-down up-down Karfreitagspredigt Landesbischof berichtet nach Ukraine-Reise von Hoffnung Von dpa | 07.04.2023, 15:50 Uhr

Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat in seiner Predigt zum Karfreitag von einem Besuch in der Ukraine berichtet. In der Umgebung von Odessa habe er vor zwei Wochen eine Kirchenvorsteherin getroffen, die von der Front geflohen war, nach der Befreiung ihres Dorfs nun aber dorthin zurückkehren wolle. „Erzählen Sie von unserer Situation“, habe die Frau ihm gesagt. „Aber erzählen Sie auch von unserer Hoffnung.“