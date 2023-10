Wetterwarnung Landesbetrieb: Gefahr von leichten Sturmfluten am Wochenende Von dpa | 13.10.2023, 13:24 Uhr | Update vor 53 Min. Sturmtief Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down

Angesichts des stürmischen Wetters besteht laut dem Küstenschutz am Wochenende die Gefahr mehrerer leichter Sturmfluten an der niedersächsischen Küste. Dies seien die ersten erwarteten, leichten Sturmfluten in diesem Herbst, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden (Landkreis Aurich) am Freitag.