ARCHIV - Niedersachsens Antisemitismusbeauftragte Franz Rainer Enste, während eines Interviews. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte Bildung Landesbeauftragter gegen Antisemitismus: Mehr Schul-Projekte Von dpa | 13.06.2022, 15:39 Uhr

Im Kampf gegen Antisemitismus fordert Niedersachsens Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens mehr Projekte an Schulen. Es müsse eine neue Empathiekompetenz geschaffen werden, sagte der Landesbeauftragte Franz Rainer Enste am Montag in Hannover. Er betonte, dass es bereits viele gute Projekte an Schulen zu diesem Thema gebe, diese seien allerdings noch zu wenig.