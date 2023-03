Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Helmstedt Landesamt: Bergwerksbetrieb muss nach Brand vorerst ruhen Von dpa | 21.03.2023, 17:40 Uhr

Nach dem Brand in einem Salzbergwerk in Grasleben (Landkreis Helmstedt) muss der Bergwerksbetrieb vorerst ruhen. Das teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als zuständige Aufsichtsbehörde am Dienstag mit. Zwar diene der betroffene Schacht II nicht zur Förderung, jedoch als zweiter Ausgang für den Notfall.