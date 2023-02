Medizin Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Medizin-Studienplätze Landärzte in spe: Bewerbung ab März möglich Von dpa | 16.02.2023, 16:44 Uhr

Um die medizinische Versorgung auf dem Land zu sichern, setzt Niedersachsen künftig auf eine sogenannte Landarztquote. Das heißt, einige Medizin-Studienplätze werden bevorzugt an Bewerber vergeben, die sich für zehn Jahre zu einer hausärztlichen Tätigkeit in unterversorgten Regionen verpflichten. Wer davon profitieren will, kann sich vom 1. bis 31. März erstmals um die reservierten Plätze bewerben, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte.