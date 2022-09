Kuhweide Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild up-down up-down Milchkühe Land zahlt wieder Prämien für Weidekuhhaltung Von dpa | 02.09.2022, 08:19 Uhr

Ab dem kommenden Jahr können Milchkuhhalter in Niedersachsen wieder Prämien für die Weidehaltung beantragen. Nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) vom Donnerstag in Hannover hat das Land sich für die Maßnahme entsprechende EU-Mittel gesichert. Die Prämienhöhe betrage 75 Euro je Milchkuh in der konventionellen Landwirtschaft sowie 51 Euro je Milchkuh in der ökologischen Landwirtschaft. Möglich ist eine Förderung für Betriebe, die ihre Tiere vom 16. Mai bis zum 15. September für mindestens sechs Stunden pro Tag auf der Weide halten.