Migration Land will Kapazitäten zur Geflüchteten-Erstaufnahme erhöhen Von dpa | 28.09.2022, 20:18 Uhr

Niedersachsen will seine Kapazitäten zur Erstaufnahme von Geflüchteten weiter erhöhen. Ziel sei es, dass die Menschen zunächst mindestens eine Woche in der Landesaufnahmebehörde verbringen, bevor sie in den Kommunen untergebracht werden, wie das Innenministerium in Hannover am Mittwochabend mitteilte.