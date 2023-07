Digitalisierungsminister Olaf Lies Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Internet Land will Breitbandförderung im kommenden Jahr einstellen Von dpa | 19.07.2023, 14:38 Uhr | Update vor 41 Min.

Wegen einer schwierigen Haushaltslage soll die Breitbandförderung für schnelleres Internet in Niedersachsen im kommenden Jahr eingestellt werden. „Die Belastung des Landeshaushalts ist groß, weshalb sich die Landesregierung auf eine Priorisierung von Maßnahmen und Vorhaben für den Haushalt 2024 verständigen musste“, teilte das Digitalisierungsministerium in Hannover am Mittwoch mit.