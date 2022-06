ARCHIV - Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul Förderung Land unterstützt fünf freie Theater mit rund 600.000 Euro Von dpa | 16.06.2022, 13:06 Uhr

Am Rande des Theaterfestivals „Hart am Wind“ in Oldenburg hat Kulturminister Björn Thümler (CDU) an fünf Spielstätten der freien Theater Förderverträge und Zuwendungsbescheide überreicht. Insgesamt unterstützt das Land Niedersachsen die Theater mit rund 600.000 Euro. Die Mittel stammen aus den Förderlinien Spielstättenförderung 2021, Konzeptionsförderung 2022-2024 und Projektförderung 2022, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.