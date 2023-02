Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Land stellt Lehrkräfte mit geringeren Deutschkenntnissen ein Von dpa | 21.02.2023, 12:18 Uhr

Um dem dramatischen Mangel an Lehrkräften zu begegnen, will Bremen Fachkräften mit ausländischen Abschlüssen den Einstieg in den Schuldienst erleichtern. Wer bereits eine Anerkennung seiner ausländischen Abschlüsse habe, werde auch mit geringeren Deutschkenntnissen als bisher eingestellt, teilte Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) am Dienstag mit. Künftig reiche das Sprachniveau Deutsch C1. Berufsbegleitend könnten sich die Lehrkräfte zum nächsthöheren Level qualifizieren.