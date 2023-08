Gesundheithann Land stärkt flächendeckendes Angebot für Gewaltopfer Von dpa | 30.08.2023, 15:34 Uhr | Update vor 43 Min. Gewalt gegen Frauen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down

Wer in Partnerschaften Gewalt erlebt, kann sich aus Angst oder Scham oft nicht sofort zu einer Strafanzeige durchringen. Das Netzwerk ProBeweis ermöglicht es Betroffenen, an 45 Standorten in Niedersachsen anonym und kostenlos Gewaltspuren von Ärztinnen und Ärzten sichern zu lassen. Dieses flächendeckende Angebot für Opfer wird nun gestärkt. Die Landesförderung werde im kommenden Jahr um rund ein Drittel auf 410.000 Euro aufgestockt, kündigte Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) am Mittwoch in Hannover an.