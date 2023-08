Schulen Land setzt beim Lehrkräftemangel auf Quereinsteiger Von dpa | 12.08.2023, 08:07 Uhr | Update vor 51 Min. Schulunterricht Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres fehlen in Niedersachsen weiterhin Hunderte Lehrerinnen und Lehrer. Wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte, sind von 1748 ausgeschriebenen Stellen bisher erst 1419 besetzt worden. Erfreulich sei aber, dass deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt wurden als gleichzeitig die Schulen verlassen haben. Landesweit gibt es rund 70.000 hauptamtliche Lehrerinnen und Lehrer an den allgemein bildenden Schulen. Allerdings lag die Unterrichtsversorgung zuletzt auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Erfassung vor 20 Jahren. Laut der Gewerkschaft GEW bräuchte es gar rund 7500 Lehrkräfte mehr.