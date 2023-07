Erstes Regionales Gesundheitszentrum in Niedersachsen Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Gesundheit Land setzt auf Regionale Gesundheitszentren in der Fläche Von dpa | 02.07.2023, 08:42 Uhr

Mit sogenannten Regionalen Gesundheitszentren (RGZ) will Niedersachsens Landesregierung die Gesundheitsversorgung auf dem Land sichern. Das erste Gesundheitszentrum dieser Art nahm am 1. April in Ankum (Landkreis Osnabrück) die Arbeit auf. Das dortige Regionale Gesundheitszentrum im Marienhospital ging aus einem Haus der Grund- und Regelversorgung hervor. Anfang Juli schließt auch die Geburtshilfestation des früheren Krankenhauses. Deren Betten wurden ins 18 Kilometer entfernte Quakenbrück und ins 26 Kilometer entfernte Damme verlagert.