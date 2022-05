Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Umweltministerium Land richtet 15 neue Ökologische Stationen ein Von dpa | 06.05.2022, 13:41 Uhr

Um die Landschafts- und Naturschutzgebiete in Niedersachsen zu erhalten und weiterzuentwickeln, sollen in den kommenden Jahren 15 neue Ökologische Stationen eingerichtet werden. Darauf einigten sich am Freitag die Partner des „Niedersächsischen Weges“ aus Landwirtschaft und Umweltschutz, wie das Umweltministerium mitteilte. Rund vier Millionen Euro will das Land pro Jahr dafür ausgeben.