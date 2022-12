Pellets Foto: Florian Schuh/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Energie Land plant Hilfen für Betriebe mit Öl- und Pelletheizung Von dpa | 09.12.2022, 14:12 Uhr

Niedersachsens Landesregierung will in der Energiekrise auch kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme greifen, die mit Öl oder Pellets heizen. Das kündigte eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover an. Zwar sei ein Versuch der Ministerpräsidenten, beim Bund dafür ein gesondertes Programm zu erwirken, gescheitert. Allerdings habe der Bund signalisiert, dass seine geplanten Wirtschaftshilfen von einer Milliarde Euro von den Ländern auch für diese Betriebe genutzt werden könnten.