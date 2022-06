ARCHIV - Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Statistisches Bundesamt Land: Mehr Stellen im Gesundheitsdienst als vorgesehen Von dpa | 22.06.2022, 15:27 Uhr

Das Land Niedersachsen hat im Zuge der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren 295 unbefristete Stellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffen. Dies ergab eine Ländererhebung des Statistischen Bundesamts im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte. Damit habe das Land mehr als doppelt so viele neue Stellen geschaffen wie im sogenannten Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst vom Bund vorgesehen. Demnach sollte Niedersachsen im Zeitraum vom 31. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 insgesamt 144 unbefristete Stellen schaffen und besetzen.