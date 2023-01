Landesaufnahmebehörde Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Kriegsfolgen Land hat Platzangebot für Flüchtlinge verdreifacht Von dpa | 03.01.2023, 14:31 Uhr

Niedersachsen hat die Kapazität seiner Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge seit Beginn des Ukraine-Kriegs von knapp 5000 auf rund 15.000 Plätze ausgebaut. „Bis Mitte 2023 wollen wir die Aufnahmekapazität noch einmal auf insgesamt 20.000 Unterbringungsplätze erweitern“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag bei einem Besuch des Messegeländes in Hannover. Dort sind zwei Hallen für die Registrierung und Unterbringung von Flüchtlingen angemietet, eine dritte soll in Kürze hinzukommen.