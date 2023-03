Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheit Land fordert Krankenhaus-Rettungsprogramm des Bundes Von dpa | 23.03.2023, 13:41 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi sieht den Bund in der Pflicht, die Krankenhäuser schnell finanziell zu unterstützen. Bundesweit stehe den Kliniken das Wasser bis zum Hals, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Steigende Kosten und der Fachkräftemangel machten es den Trägern von Tag zu Tag schwerer, den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Es geht um nichts Geringes als die Gesundheitsversorgung in unserem Land. Ich fordere den Bund daher auf, sehr zeitnah ein Sofortprogramm zur Rettung der Krankenhäuser auf den Weg zu bringen“, sagte Philippi.