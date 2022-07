ARCHIV - Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Lüneburg Land fördert Jura-Studiengang mit 2,5 Millionen Euro Von dpa | 06.07.2022, 18:36 Uhr

Das Land Niedersachsen fördert einen Jura-Modellstudiengang an der Leuphana Universität Lüneburg mit Mitteln der Volkswagen-Stiftung in Höhe von zunächst 2,5 Millionen Euro. Die Uni bietet zum Wintersemester 2022/23 einen Modellstudiengang „Master Rechtswissenschaft“ an, der sowohl einen rechtswissenschaftlichen Masterabschluss als auch das juristische Staatsexamen ermöglicht.