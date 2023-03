Photovoltaikanlage Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Land Bremen plant künftige Solardachpflicht Von dpa | 21.03.2023, 15:23 Uhr

Wer im Bundesland Bremen ein neues Haus baut oder ein Dach erneuert, soll künftig eine Photovoltaikanlage installieren müssen. Am Dienstag einigte sich der Bremer Senat, die Regierung, auf ein entsprechendes Gesetz, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Bremische Solargesetz solle im Mai in Kraft. Zuvor muss das Vorhaben noch den Bremer Landtag passieren. Die Solardachpflicht soll für Sanierungen von Juli 2024 an gelten, für Neubauten von Juli 2025 an.