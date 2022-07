Verteidigungsministerin Lambrecht gibt, nach dem Besuch beim Marinefliegerkommando ihr Statement ab. Foto: Carmen Jaspersen/dpa FOTO: Carmen Jaspersen up-down up-down Bundesverteidigungsministerin Lambrecht: Wenig Spielraum für Waffenabgabe an Ukraine Von dpa | 14.07.2022, 17:43 Uhr

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht nur noch geringen Spielraum für die Abgabe von Waffen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. „Wir begleiten die Ukraine in diesem mutigen Kampf durch Waffenlieferungen, aber auch durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten“, sagte Lambrecht am Donnerstag bei einem Truppenbesuch beim Marinefliegerkommando in Nordholz (Kreis Cuxhaven). „Ich muss aber auch sagen, dass wir in Bezug auf Abgaben aus der Bundeswehr an die Grenzen gestoßen sind.“