Landkreis Stade Lagerhalle in Flammen: 2000 Quadratmeter betroffen Von dpa | 09.08.2022, 07:50 Uhr

Die Lagerhalle eines Bauunternehmens in Harsefeld (Landkreis Stade) hat am frühen Dienstag in Flammen gestanden. Es handle sich um eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Gebäude stehe seit 5 Uhr in Vollbrand, der starke Rauch sei kilometerweit sichtbar. Das Feuer war gegen 7 Uhr noch nicht gelöscht. Angaben zum Sachschaden und der Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.