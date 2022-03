Blaulicht FOTO: David Inderlied Feuerwehreinsatz Lagerhalle in Cuxhaven brennt: Halbe Million Euro Schaden Von dpa | 26.03.2022, 07:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge und einer Lagerhalle in Cuxhaven ist ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagnachmittag ein Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf die angrenzende Lagerhalle und einen Lkw über. Dabei wurden auch ein Carport und weitere Fahrzeuge zerstört, hieß es. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Über hundert Einsatzkräfte waren vor Ort.