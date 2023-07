Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta Lagerhalle bei Großbrand zerstört: Siebenstelliger Schaden Von dpa | 06.07.2023, 10:03 Uhr

Bei einem Großbrand in Lohne im Landkreis Vechta ist eine Lagerhalle völlig zerstört worden. Die Schadenshöhe sei Schätzungen zufolge siebenstellig, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Am späten Mittwochabend entdeckte ein Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs das Feuer in der Halle, die ein Teil eines Gebäudekomplexes ist. In der Halle waren Kunststoffprodukte gelagert. Die Feuerwehr rückte mit rund 250 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen an. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.