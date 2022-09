Olaf Lies Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Verbraucher Länderminister beraten über steigende Energiepreise Von dpa | 14.09.2022, 02:03 Uhr

Die Energieminister der Länder kommen heute (10.00 Uhr) in Hannover zusammen, um über die Energiekrise zu beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Versorgungssicherheit, die steigenden Energiepreise sowie der von der Bundesregierung vorgestellte Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung, wie das zuständige Ministerium in Hannover mitteilte. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz.