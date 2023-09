„Deutschland-Pakt“ Länder wollen Regierung in die Pflicht nehmen Von dpa | 07.09.2023, 17:31 Uhr | Update vor 44 Min. Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Die 16 Länder wollen die Bundesregierung beim „Deutschland-Pakt“ in die Pflicht nehmen. Diesen hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagen. „Die Länder sind zu jeder Zusammenarbeit bereit, um Deutschland schneller zu machen, und das schon seit langem“, sagte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel. „Aber als Grundlage dafür brauchen wir nicht nur eine Ankündigung, eine Meinungsäußerung des Bundeskanzlers, sondern eine klare Position der gesamten Bundesregierung.“