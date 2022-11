Herbstkonferenz der Integrations- und Ausländerbeauftragten Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Migration Länder wollen Gleichbehandlung von ukrainischen Geflüchteten Von dpa | 04.11.2022, 14:27 Uhr

Alle Flüchtlinge in Deutschland sollen nach Ansicht der Bundesländer die gleichen Möglichkeiten zur Unterstützung bekommen - unabhängig von ihrem Herkunftsland. Auf diese Forderung haben sich die Integrationsbeauftragten der Länder am Freitag in einer Konferenz verständigt. „Es darf sich keine Zweiklassengesellschaft zwischen Geflüchteten etablieren. Eine Gleichbehandlung von Geflüchteten aus der Ukraine und Geflüchteten aus anderen Ländern ist längst überfällig“, sagte Niedersachsens Beauftragte Doris Schröder-Köpf (SPD). Das Land hatte den Vorsitz bei der Konferenz.