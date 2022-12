Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Ministerpräsidentenkonferenz Länder wollen bei Nationaler Sicherheitsstrategie mitreden Von dpa | 08.12.2022, 18:01 Uhr

Die Länder wollen bei der geplanten Erarbeitung einer Nationalen Sicherheitsstrategie für Deutschland stärker mitreden. Eine solche Forderung beschlossen die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am Donnerstag in Berlin mit Blick auf den Bevölkerungsschutz. Im Kern soll die Nationale Sicherheitsstrategie Deutschland auf die neue Bedrohungslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine einstellen.