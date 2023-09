Bundesländer Länder einig: Unterstützung für energieintensive Unternehmen Von dpa | 07.09.2023, 09:40 Uhr | Update vor 58 Min. Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

In der Diskussion um günstigere Strompreise für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch sind sich die Bundesländer einig, dass es eine staatliche Unterstützung brauche. Das erklärte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil am Donnerstagmorgen in Brüssel als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Zwar spreche er bewusst nicht mehr von einem „Industriestrompreis“. Allerdings seien Unternehmen, die besonders viel Energie brauchen und international aktiv sind, nicht mehr wettbewerbsfähig. „Wir machen uns in dieser Hinsicht große Sorgen“, sagte Weil.