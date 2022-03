Feuerwehr FOTO: David Inderlied Landkreis Osnabrück Geschäft brennt: Anwohner warnen sich rechtzeitig Von dpa | 30.03.2022, 06:56 Uhr | Update vor 28 Min.

Ein Ladengeschäft in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zum Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Mehrere Menschen aus darüber liegenden Wohnungen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Viele hatten sich ihm zufolge gegenseitig gewarnt, nachdem es einen lauten Knall gegeben hatte.