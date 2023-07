Sartorius AG Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Pharma Laborausrüster Sartorius kämpft mit schwacher Nachfrage Von dpa | 21.07.2023, 07:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat erneut ein schwaches Quartal hinter sich. Nach dem Boom in der Pandemie zeigen sich die Kunden des Dax-Konzerns derzeit wenig ausgabefreudig und bauen stattdessen ihre Lagerbestände ab. Nach einem bereits schwachen Jahresauftakt lag der Auftragseingang nach sechs Monaten mit knapp 1,5 Milliarden Euro um rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert, wie Sartorius am Freitag in Göttingen mitteilte. Der Umsatz sank im Vergleich um rund 16 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro.