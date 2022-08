ARCHIV - Das Logo des Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologie-Unternehmen KWS Saat SE ist zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Saatguthersteller KWS Saat übertrifft Wachstumsziel Von dpa | 11.08.2022, 15:10 Uhr

Der Saatguthersteller KWS Saat ist dank gestiegener Verkäufe in den USA, Brasilien und Europa sowie wegen des schwachen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker gewachsen als in Aussicht gestellt. Der Umsatz legte in den zwölf Monaten bis Ende Juni um rund 17 Prozent auf etwa 1,54 Milliarden Euro zu, wie das Pflanzenzüchtungs- und Biotechnologie-Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Davon blieben rund zehn Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern hängen, womit sich ein operativer Gewinn von etwa 154 Millionen Euro ergibt, nach 137 Millionen vor einem Jahr.