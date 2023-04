Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit KV Bremen: Notaufnahme-Gebühr bei gewissen Voraussetzungen Von dpa | 19.04.2023, 13:19 Uhr

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bremen spricht sich für eine Notaufnahme-Gebühr unter bestimmten Voraussetzungen aus. Die KV Bremen schlägt demnach ein Modell vor, wonach Patientinnen und Patienten eine medizinische Ersteinschätzung durchlaufen müssen - am Telefon oder online. Menschen mit augenscheinlichen Notfällen sollen davon nicht betroffen sein. Wer ohne Einschätzung in die Aufnahme geht, soll die Notfallgebühr zahlen, wie die KV Bremen am Mittwoch mitteilte.