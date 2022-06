PRODUKTION - Ein Bagger arbeitet an der Küste. Foto: Volker Bartels/dpa/Archivbild FOTO: Volker Bartels up-down up-down Großprojekt Küstenschutz: Niedersachsen investiert 15 Millionen Euro Von dpa | 27.06.2022, 06:39 Uhr

Um Sturmflutschäden auf den Ostfriesischen Inseln zu beheben, investiert das Land Niedersachsen in diesem Sommer rund 15 Millionen Euro. Die Mittel kommen aus dem Topf der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Zudem werden die Arbeiten aus Sondermitteln der Landesregierung in Höhe von fünf Millionen Euro finanziert, wie der Leiter der zuständigen Betriebsstelle des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden, Frank Thorenz, kürzlich sagte.