ARCHIV - Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Arnold Hochwasser Küstenschutz beginnt mit Strandaufspülung nach Pfingsten Von dpa | 25.05.2022, 16:57 Uhr

Um Langeoog im kommenden Winter vor neuen Sturmfluten zu schützen, soll nach Pfingsten vor einer Schutzdüne der Strand der ostfriesischen Insel aufgespült werden. Bis September sollen so dort 450.000 Kubikmeter Sand vor dem Langeooger Pirolatal aufgebaut werden, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden am Mittwoch mitteilte. Dafür kommt ein Spezialschiff zum Einsatz, dass Sand von See über eine Spülleitung bis an den Strand pumpt. Die vergangene Sturmflutsaison mit mehr als 20 Sturmfluten hatte auf mehreren Ostfriesischen Inseln teils schwere Schäden hinterlassen.