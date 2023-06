Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Kurzstudie: Diskriminierende Inhalte in Bremer Schulbüchern Von dpa | 27.06.2023, 17:10 Uhr

In Bremer Schulbüchern finden sich einer Kurzstudie zufolge diskriminierende Inhalte und Abbildungen. Die am Dienstag in Bremen vorgestellte Studie der Landeszentrale für politische Bildung Bremen untersuchte geschichtliche Bücher aus dem Bereich Gesellschaft und Politik, die zwischen 2013 und 2020 erschienen sind. Die Lehrwerke richteten sich an neunte und zehnte Jahrgangsstufen.