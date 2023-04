Blumen im Sonnenschein Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Kurzes Gastspiel des Frühlings am Wochenende Von dpa | 22.04.2023, 12:37 Uhr

Der Frühling tut sich weiter schwer in Niedersachsen - nach einem kurzen Gastspiel am Wochenende dürften die Temperaturen in der kommenden Woche wieder sinken. Nach dem „sehr milden“ Samstag mit 20 bis 24 Grad werde auch der Sonntag mit Höchstwerten um 15 Grad auf den Inseln und bis 20 Grad im Raum Hannover angenehm, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Allerdings versteckt sich die Sonne zunehmend, am Sonntag werde es wechselnd bewölkt sein - mit Schauern und einzelnen Gewittern.