Eine Gewitterfront mit Starkregen zieht über Windräder in der Region Hannover hinweg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte

Wetter Kurze Gewitter ziehen durch Niedersachsen: A7 gesperrt Von dpa | 15.08.2022, 23:03 Uhr

Kurze, aber heftige Gewitter sind am frühen Montagabend über Teile Niedersachsens hinweggezogen. In Leer wurden die Straßen nach Starkregen geflutet, Bäume im Landkreis entwurzelt. „Wir haben vereinzelte Einsätze im Landkreis“, sagte Dominik Janssen, Kreisfeuerwehrsprecher in Leer. In einem Fall habe ein Baum ein fahrendes Auto getroffen. Es sei niemand verletzt worden. In Leer und Heisfelde liefen zudem mehrere Keller voll Wasser. Die Einsatzkräfte sprachen von einem kurzen, aber teils heftigen Gewitter mit Regen, Hagel und starken Windböen.