Streetart-Künstlerin Serena Montagnino aus dem Sauerland malt im Rahmen des Internationalen StreetArt-Festivals in der Innenstadt. Foto: Lars Klemmer/dpa Feste Kunst-Festival in Wilhelmshaven zieht Menschenmassen an Von dpa | 06.08.2022, 15:38 Uhr

Das 10. „Internationale StreetArt Festival“ hat am Samstag Tausende Menschen nach Wilhelmshaven gelockt. Riesige Schlangen bildeten sich in der Innenstadt, um die Straßenmalereien zu betrachten. Zwei Jahre durften die Künstlerinnen und Künstler in der Jadestadt nicht ihr Können zeigen.