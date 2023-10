Gewerkschaften Kundgebung in Oldenburg - Tarifstreit im Handel dauert an Von dpa | 06.10.2023, 16:28 Uhr | Update vor 20 Min. Verdi-Kundgebung zu Tarifverhandlungen im Handel Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Wegen des Tarifstreits im Handel in Niedersachsen und Bremen haben sich am Freitag in Oldenburg Beschäftigte zu einer Demonstration und einer Kundgebung versammelt. Rund 200 Menschen kamen dazu in Oldenburg zusammen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte. Rund 100 weitere Menschen hätten sich zu Hause an dem Warnstreik beteiligt. Verdi hatte zu den Aktionen aufgerufen.