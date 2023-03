Warnstreik öffentlicher Dienst - Frauenpolitische Forderungen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Gewerkschaften Kundgebung für gleiche Arbeitsmarkt-Teilhabe von Frauen Von dpa | 08.03.2023, 13:58 Uhr

Anlässlich des Internationalen Frauentags und des Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich am Mittwoch Menschen zu einer Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz zusammengefunden. Von etwa 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprach die Polizei. Die Versammlung war von dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Region Bremen-Elbe-Weser organisiert worden. Gefordert wird, dass Hürden für Frauen in der Arbeitswelt abgebaut werden. Am Morgen hatte die Dienstleistungsgesellschaft Verdi, ein DGB-Mitglied, eine weitere Kundgebung abgehalten.